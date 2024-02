Aufstiegskampf in der Fußball-Kreisliga B Reizvolles Hildener Derby und Verfolgerduell

AC Italia Hilden – SV Hilden-Ost. Bereits zwei Wochen vor dem offiziellen Rückrundstart kommt es in der Kreisliga B Düsseldorf, Gruppe 2, zu einem brisanten Duell. In einem Nachholspiel – das Derby musste am 2. Dezember vergangenen Jahres wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausfallen – empfängt der Tabellenvierte Italia am morgigen Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportplatz Schützenstraße den eine Position (und drei Punkte) besser dastehenden SV Ost. Die Partie hat zwar noch keinen „Endspielcharakter“, dennoch sprechen die Verantwortlichen in beiden Lagern von einer durchaus richtungsweisenden Begegnung.