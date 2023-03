Fußball, Kreispokal Hilden 05/06 wehrt sich im Pokal gegen Landesligist Rath

Nach dem Seitenwechsel agierten die Süder offensiver und waren um den Ausgleich bemüht. Doch stattdessen war es erneut El Boundihi, der in der 51. Minute auf 2:0 für die Gäste erhöhte. Danach löste der Hildener Coach die Abwehrkette weiter auf, und den Gastgebern gelang in der der 60. Minute der Anschlusstreffer durch Sascha Hofrath. Die Hildener drängten in der Folge auf den Ausgleich, erspielten sich einige Möglichkeiten, doch ein weiterer Treffer wollte nicht gelingen, da die Rather die Offensivaktionen der Gastgeber routiniert verteidigten. In der Nachspielzeit gelang dem Landesligisten dann der 3:1-Endstand.