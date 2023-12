Fußball, Kreisliga A Unterbach beendet Benraths Serie

Sportfreunde Gerresheim – SC Rhenania Hochdahl 3:1 (2:0). Bei ohnehin schon frostigen Temperaturen wurden die Hochdahler durch den frühen Treffer (3.) von Christian Pira kalt erwischt. Per Foulelfmeter (33.) legte Ayyoub El Mayati das 2:0 nach. Dem gegenüber standen drei, vier von den Gästen ungenutzte Möglichkeiten. „Wir hätten bis zur Pause zumindest den Anschluss schaffen müssen. Auch in der zweiten Halbzeit hatten wir in fußballerischer Hinsicht Vorteile, vergaben aber teils fahrlässig die prima herausgearbeiteten Torchancen. Das Ergebnis entsprach nicht dem Spielverlauf“, fasste Rhenanias Co-Trainer Mursel Zabeli zusammen. Gerade in Schlussphase, nach dem 2:1 durch den Kopfball von Avni Zabeli (68./Freistoß Nuri Gülmez) und der umstrittenen Roten Karte für Joshua Nyamtiro (74.), machte der SCR noch einmal Druck. Gleichwohl vergeblich. Während Jaro Vogtmüller zwei klare Möglichkeiten unkonzentriert verpasste, setzte erneut Pira in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.