Fußball, Kreispokal Düsseldorf Hilden 05/06 steht im Halbfinale des Kreispokals

Erst recht, als Bastian Adoma nur vier Minuten nach dem Seitenwechsel auf Vorarbeit von Baouch auf 2:0 stellte. Aber damit war die Begegnung keineswegs entschieden. Gerresheim verkürzte durch den von Robert Körber in Szene gesetzten Flieg nur zwei Minuten später und drängte in der Folge mit Macht auf den Ausgleich. Gleichwohl ohne die nötige Durchschlagskraft. „Wie schon in der ersten Halbzeit haben wir das in der Defensive hervorragend gemacht, haben alles gut wegverteidigt. Bis auf das Gegentor ließen wir keine klare Torchance zu, und in der Offensive konnten wir oft Nadelstiche setzen“, urteilte Trainer Andreas Kober. So hätten Bleron Arifi oder der von Trautner angespielte Kingsley Annointing schon früher für die Entscheidung sorgen können.