Leichtathletik : Hildanuslauf bewegt und macht Spaß

Bereits zum 25. Mal stellt die LG Stadtwerke Hilden die attraktive Veranstaltung auf die Beine. Für Kita-Kinder und Grundschüler ist es eine besondere Herausforderung. Wachsender Beliebtheit erfreut sich zudem der Staffellauf.

„Es war sehr heiß und anstrengend“, berichtet Timon (8 Jahre) nach seinem Schülerlauf. Er und sein Freund Tibor (8) sind schon das vierte Mal beim Hildanuslauf dabei. Trotzdem sind sie immer schon am Morgen aufgeregt. Jetzt sind sie froh, dass sie den Lauf geschafft haben. Auf ein bestimmtes Ziel sind sie allerdings nicht aus. „Dabei sein ist alles“, findet auch Florian (11), der schon fünf Mal an dem Rennen teilnahm. Darum sei er jetzt auch nicht mehr aufgeregt. Der Sechstklässler macht auch in seiner Freizeit viel Sport. Neben Tennis und Schwimmen zählt der Schüler auch Laufen zu seinen Hobbys.

Aber auch die ganz Kleinen gehen beim Hildanuslauf an den Start. Beim Lauf der Kindergärten legen die Kinder eine Strecke von 400 Metern zurück. Karlotta (5) freut sich sehr auf ihren Lauf. „Das wird bestimmt toll“, sagt sie. Bei ihr in der Familie macht nur sie Sport. Darum sei der Wettkampf nur für sie attraktiv, berichtet ihr Vater, der anonym bleiben möchte. Der Hildanuslauf soll ein Ansporn für seine Tochter sein, Sport zu treiben. Und das funktioniere auch. Es steht fest: Auch beim 25. Hildanuslauf ist für jeden etwas dabei. Vor allem der Staffellauf (fünfmal 1000 Meter), der erst zum zweiten Mal auf dem Programm steht, komme gut an, erklärt Organisatonschef Florian Frieges. Letztes Jahr gab es knapp 18 Staffeln. Dieses Jahr sind es schon über 30. „Wir sind stolz und froh und hoffen, dass der Staffellauf auch in den nächsten Jahren weitergeführt wird“, sagt Frieges.