Negativerie in der Feldhockey-Runde Herren-Team des MTHC hängt im Keller fest

In der Anfangsphase überzeugten die Mettmanner noch mit einer soliden Abwehrarbeit. Sie standen hinten gut und setzten durch gelegentliche Offensivaktionen einige Nadelstiche. Beide Teams ließen einige Strafecken liegen, dann vergab Bendedikt Jäger nach guter Vorarbeit von Anael Thill die Möglichkeit, den MTHC in Führung zu bringen (14.). Es folgte ein kapitaler Abwehrfehler der Mettmanner Hintermannschaft, die drei Krefelder im eigenen Schusskreis blank stehen ließ. So erzielten die Platzherren locker das 1:0 und erhöhten wenig später auf 2:0 (21.), als die Gäste-Abwehr ein weiteres Mal nicht im Bilde war.