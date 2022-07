Tennis : Tennis-Herren des TC Hilden jubeln trotz Niederlage

Hilden Ihr Nachholspiel haben die Tennis-Herren des TC Hilden zwar verloren, es reichte aber für den Klassenerhalt der Bezirksklasse B, in der sie in der neuen Saison einen Mittelfeldplatz anstreben.

Die Tennis-Herren des TC Hilden haben in ihrem Nachholspiel beim TC Blau-Gelb Gräfrath den Klassenerhalt gesichert und können auch für das Jahr 2023 mit der Bezirksklasse B planen. Dabei reichte den Hildenern sogar eine knappe 4:5-Niederlage, um den in der Tabelle auf dem letzten Platz befindlichen TC Rot-Weiß Ohligs auf Distanz zu halten. Dass man sich bis zum Ende gegen den Abstieg stemmen musste, war im Vorfeld eingeplant gewesen, da es im Kader einen größeren Umbruch gab und der Corona-Faktor immer für böse Überraschungen hätte sorgen können.

Doch neben dem Glück, dass die Hildener von Ausfällen größtenteils verschont blieben, spielte eine engagierte und disziplinierte Mannschaftsleistung eine große Rolle, die in Kombination mit einem guten Teamgeist dafür sorgte, dass jede Aufgabe angenommen und immer bis zum Ende um jedes Match gekämpft wurde. So holte das Team mit 18 von 45 möglichen Matchpunkten einen Sieg mehr als im vergangenen Jahr und ärgert sich am Ende ein wenig darüber, dass man nur ein Medenspiel insgesamt gewinnen konnte. Zwei knappe 4:5-Auswärtsniederlagen sprechen dafür, dass hier ein wenig mehr drin gewesen wäre und dass man sich im nächsten Jahr eine Position im gesicherten Mittelfeld der Tabelle als Ziel setzen kann.