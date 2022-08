Tennis : Herren 50 des TC Hilden-Ost sind zurück in der Bezirksliga

Die Herren 50 des TC Ost freuen sich über den finalen Sieg. Foto: TC Hilden-Ost

Hilden Die Mannschaft des TC Hilden-Ost holt in diesem Sommer in sieben Begegnungen sieben Siege und klettert ganz am Ende noch auf den Gipfel.

Die Sommersaison war lang für die Herren 50 des TC Hilden-Ost. Sieben Medenspieltage musste das Team in der Tennis-Bezirksklasse A absolvieren, dann aber stand der Aufstieg in die Bezirksliga fest. Der war hart erkämpft, dazu hatten die Hildener das notwendige Quäntchen Fortune, bestätigt Mannschaftsführer Andreas Berndsen: „Wir hatten in unserer Gruppe acht Mannschaften, durften uns keinen Ausrutscher leisten. Wir haben gerade einmal acht Spieler eingesetzt und hatten das Glück, dass alle verletzungsfrei blieben.“

Im abschließenden Heimspiel gegen den Cronenberger TC traten die Ost-Spieler fast in Bestbesetzung an – die Basis, um den ärgsten Konkurrenten im Aufstiegskampf auf Abstand zu halten. Letztlich behaupteten die Hildener mit einem 6:3-Erfolg ihre blütenweiße Weste und setzten sich mit 7:0 Punkten an die Tabellenspitze, direkt dahinter folgen die Cronenberger mit 6:1 Punkten – nach sechs Siegen kassierten sie beim TC Ost ihre erste und einzige Niederlage in dieser Saison.