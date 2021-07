Tennis, Medenspiele : Erstes Duell geht an Ford Wülfrath

Wülfrath Die heimischen Herren 40 des TC Ford Wülfrath gewinnen das Tennismatch gegen Blau-Weiß Wülfrath 6:3, die Entscheidung in einem stets fairen Spiel fällt erst in den Doppeln.

Am letzten Medenspieltag vor der Sommerpause standen sich die Herren 40er-Teams der beiden Wülfrather Tennisvereine Blau-Weiß und Ford Wülfrath auf der Anlage des TC Ford an der Röntgenstraße gegenüber. Bei sommerlichen Temperaturen führte der Gast nach der ersten Serie mit 2:1. Kai Bachmann und Thomas Hahn von Blau-Weiß und Thomas Lönker von TC Ford erzielten dabei die Punkte. In der zweiten Einzelserie ließ der Gastgeber drei weitere Punkte folgen, so dass nach den Einzeln ein Zwischenstand von 4:2 für TC Ford zu Buche stand.