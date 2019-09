Kanusport : Helmut Brößke: Im Kanu einmal um die Welt

Hilden Das Urgestein des KC Hilden paddelt auch noch mit 80 Jahren über den Elbsee und viele Flüsse.

Der Kanu-Club Hilden freut sich über seine aktiven Senioren, die dem Verein seit vielen Jahren die Treue halten und – soweit die Gesundheit es zulässt – als Wanderfahrer fleißig Kilometer für ihr Fahrtenbuch sammeln. Einer von ihnen ist KCH-Urgestein Helmut Brößke, der sich mit seinen fast 80 Jahren bis zu drei Mal in der Woche ins Boot setzt, um gemeinsam mit seinem Paddelkameraden Dirk Büren den Elbsee zu umrunden oder auf dem Rhein und anderen Flüssen sein Pensum zu absolvieren. Auf dem Elbsee gilt: Drei Runden in zwei Stunden, oder anders gerechnet: 12 Kilometer in 120 Minuten. „Nur wenn es sehr windig ist, brauchen wir etwas länger“, sagt der sportliche Senior, dessen zweites Hobby Zahlen und Statistiken sind. Die gepaddelten Kilometer werden notiert und am Ende des Jahres zusammengerechnet. Bei Brößke kommen so bis zu 1500 Kilometer pro Jahr zusammen. Insgesamt hat er es auf über 40.000 Kilometer gebracht – ist sozusagen „einmal um die ganze Welt“ gepaddelt. Deshalb trägt die Auszeichnung, die der Kanuverband NRW dem Senior für diese Leistung in 2017 überreichte, auch den Namen „Globus“.