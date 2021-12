Handball : Heimsieg: ME-Sport macht einen Luftsprung

Die seit über zwölf Monaten andauernde Leidenszeit endet für die Oberliga-Handballer jetzt mit dem Erfolg über den TSV Aufderhöhe.

Mettmann-Sport – TSV Solingen-Aufderhöhe 27:21 (14:10). „Da ist er, endlich“, merkte man den Verantwortlichen von den Handballern von ME-Sport die Freude am Samstagabend an. Nach über einem Jahr feierte der Oberligist den ersten Heimsieg in heimischer Halle. Durch den Erfolg in der letzten Oberliga-Begegnung vor der Weihnachtspause in der Halle Herrenhaus kletterte das Team von Andre Loschinski auf den siebten Tabellenplatz. „Es war ein ganz wichtiger und ebenso verdienter Sieg für uns. Nach den Leistungen in der aktuellen Saison freuen wir uns sehr, mit diesem guten Ergebnis in die Winterpause zu gehen“, sagte der ME‑Sport-Trainer.