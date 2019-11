Handball : Oberligist ME-Sport unterliegt im Verfolgerduell

Die Mettmanner machen in der zweiten Halbzeit einen Sieben-Tore-Rückstand wett. Zum Punktgewinn reicht es aber nicht.

Dabei starteten die Gäste gut in die Partie. Die Abwehr agierte sicher und das von den Trainern im Vorfeld geforderte Tempospiel über die schnellen Außen wurde zielstrebig ausgespielt. Nach dem 7:7 (17.) durch Lennard Maesch kam jedoch ein Bruch in die Mettmanner Angriffsbemühungen. „Der Druck hat gefehlt“, sah Tiedermann, wie sein Team immer wieder in das gebundene Angriffsspiel musste und dabei zu wenig Torgefahr ausstrahlte. „Das Tempo auf den Ball hat gefehlt. Wir mussten viel für unsere Torchancen investieren. Dazu zeigte der Krefelder Keeper eine überragende Leistung“, fügte Loschinski hinzu. Mit einem Vier-Tore-Rückstand gingen die Mettmanner letztlich in die Pause.