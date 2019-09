Handball : Mettmanner haben derzeit alles im Griff

Die ME-Sport-Handballer sind im Oberliga-Duell gegen Aufsteiger TSV Aufderhöhe klarer Favorit. Allerdings warnt Trainer Tiedermann vor dem unbequemen Gegner. Lennard Maesch ist nach der blauen Karte im Derby gesperrt.

Dabei geht das Tiedermann-Team als klarer Favorit in die Partie gegen den TSV Aufderhöhe. Die Gäste mussten sich in den ersten beiden Begegnungen sowohl bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade als auch gegen Borussia Mönchengladbach geschlagen geben und zahlten als Aufsteiger dabei viel Lehrgeld. Gäste Trainer Elmar Müller sieht seine Mannschaft vor einer schwierigen Saison: „Für uns kann nur der Klassenerhalt das Saisonziel sein.“ Durch die Verpflichtung ausschließlich von Spielern aus unterklassigen Vereinen sieht Müller seine Truppe stets in der Außenseiterrolle.

Dennoch schätzt Tiedermann die Solinger als sehr kampfstark ein: „Um gegen diesen unangenehmen Gegner bestehen zu können, müssen wir uns in allen Mannschaftsteilen weiter steigern. Besonders im Angriff sehe ich noch viel Entwicklungspotential in meinem Team. Da gibt es einige Stellschrauben, an denen wir drehen können.“ Gerade die Stresssituationen in engen Partien hat der erfahrene Trainer als einen wunden Punkt ausgemacht, auf den er mit seiner Mannschaft im Training den Fokus legen möchte. „In diesen Phasen müssen wir cleverer auftreten und stets die Übersicht behalten“, sagt er.