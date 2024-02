Frauen-Handball – Verbandsliga Wipperfürth ist für Mettmann-Sport keine Reise wert

SV Wipperfürth – Mettmann-Sport (Frauen) 33:27 (14:13). Die Handballerinnen von ME-Sport gingen in Wipperfürth leer aus. Lange Zeit konnten die Mettmannerinnen die Partie auf Augenhöhe gestalten, verloren die Begegnung aber aufgrund fünf schwacher Minuten kurz nach dem Seitenwechsel. „Insgesamt wirkte es so, als wenn die Mannschaft heute nicht ganz auf der Platte und mit vielen anderen Dingen beschäftigt war“, sagte Kim Spiecker nach der Partie. Die Mettmanner Co-Trainerin ergänzte: „Sowohl im Angriff als auch in der Abwehr fehlte es an vielen Dingen, um das Spiel gewinnen zu können.“