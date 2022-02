Handball : Mettmann-Sport braucht Sieg über Neusser HV

Am Donnerstag haben die Mettmanner Handballerinnen das erste von drei Nachholspielen in der Verbandsliga – falls Corona nicht wieder dazwischen funkt.

Mettmann-Sport – Neusser HV (Frauen). (lafa) Am Donnerstag (20.15 Uhr, Halle Heinrich-Heine-Gymnasium) steht das erste von drei Nachholbegegnungen für die Handballerinnen von ME-Sport an. Auch an den beiden Donnerstagen danach trägt die Mannschaft von Kim Spiecker ausgefallene Partien aus, an den Wochenenden stehen zudem die regulären Verbandsliga- Partien an. „Sofern es nicht nochmal zu kurzfristigen Absagen kommt“, stellt Spiecker fest. Die Spielertrainerin nimmt die Dinge in diesen Tagen aber wie sie kommen: „Wir können daran eh nichts ändern. Unser Kader ist groß, demnach hoffen wir, dass wir die Belastung gut verteilen können.“