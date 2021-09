Handball : TB Wülfrath gewinnt zum Auftakt das Verbandsliga-Derby

Die Handballer des Haaner TV beklagen viele Ausfälle und halten die Heimbegegnung in der Halle an der Adlerstraße nur eine Halbzeit lang offen.

Haaner TV – TB Wülfrath 25:30 (12:13). Während die meisten Ligen ab Regionalliga abwärts erst am Wochenende starten, legten die Verbandsliga-Handballer einen Frühstart hin. Und in der Gruppe 2 ging es gleich mit einem Derby los. Dabei verzeichneten vor allem die Haaner etliche Ausfälle – kurz vor Spielbeginn mussten auch noch Dennis Kuboth und Yannick Halfter passen. Gleichwohl kam der HTV gut ins Spiel, lag mit 6:3 (8.) und 9:6 (19.) vorne. Danach aber wendete sich das Blatt zugunsten der Wülfrather, die vier Treffer in Folge zur 10:9-Führung erzielten (23.) und mit einem Ein-Tor-Vorsprung auch in die Pause gingen.