Handball : Frauen-Team von ME-Sport spielt stark auf

Die Mannschaft von Kim Spiecker feiert einen deutlichen Heimsieg über den Wald-Merscheider TV. Beste Werferin ist diesmal Johanna Bärz.

Mettmann-Sport – Wald-Merscheider TV 28:22 (14:10). Es war ein Handball-Nachmittag, wie ihn sich Kim Spiecker jedes Wochenende wünscht. Die ME-Sport-Handballerinnen boten fast über die gesamte Spielzeit eine überzeugende Leistung und besiegten den Wald-Merscheider TV verdient und klar. Dabei waren es viele Dinge, die Mettmanns Spielertrainerin nach der Partie ins Schwärmen brachten. In der Defensive arbeiteten die Gastgeberinnen sehr konsequent und halfen sich immer wieder in Zweikampfsituationen, so dass die Solingerinnen viel investieren mussten, um in Wurfposition zu kommen. Dazu zeigte Michelle Stang, die aufgrund des Fehlens von Ciara Perchthaler reaktiviert wurde, im Tor eine überragende Leistung. „Sie war ein super Rückhalt“, sprach Spiecker ihr nach dem Abpfiff ein Sonderlob aus.