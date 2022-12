Handball-Oberliga Unitas siegt im Stil eines Spitzenreiters

TSV Kaldenkirchen – DJK Unitas Haan 21:36 (11:20). Ausgerechnet Ronny Lasch, der sich sonst lieber in Zurückhaltung übt, machte nach dem klaren Erfolg in Kaldenkirchen aus seiner Begeisterung keinen Hehl. „Das war ein überzeugender Sieg, das war einfach die Leistung eines Spitzenreiters“, stellte der Chefcoach der Unitas fest und fügte noch einmal mit Nachdruck hinzu: „Ohne Linkshänder war das eines Spitzenreiters würdig.“ Denn Rechtsaußen Marcel Billen fehlte aus privaten Gründen und Moritz Ziegler, der sich in der Partie gegen den HSV Überruhr im Zweikampf einen Nackenwirbel ausrenkte, musste nach nur acht Minuten das Handtuch werfen, weil die Muskulatur erneut verhärtete.