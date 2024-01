Handball-Oberliga DJK Unitas Haan muss die erste harte Nuss knacken

TV Geistenbeck – DJK Unitas Haan. Gleich zu Beginn des neuen Jahres wartet auf die Unitas-Handballer eine unangenehme Aufgabe. Bereits in der Hinrunde mussten die Haaner Schwerstarbeit leisten, ehe der 32:29-Sieg im ersten Heimspiel der Saison feststand. „Das war ein Kraftakt“, erinnert sich David Horscht noch genau an die Vorstellung seiner Mannschaft in der Halle an der Adlerstraße. Auch deshalb warnt der Unitas-Coach, den Kontrahenten, der aktuell Rang vier einnimmt, auf die leichte Schulter zu nehmen. „Geistenbeck ist mit einer der stärksten Mannschaften in der Liga. Sie ist homogen eingespielt und hat viel Zug zum Tor“, charakterisiert er die Stärken des Auftaktgegners in 2024.