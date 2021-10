Handball : Unitas Haan brennt auf das Heimspiel gegen den TV Angermund

Die Haaner Oberliga-Handballer hoffen auf noch mehr Zuschauer in der Halle an der Adlerstraße. Mit der lautstarken Unterstützung ihrer Fans wollen sie den TV Angermund bezwingen und weiter oben mitmischen.

Am Sonntag zur neuen Anwurfzeit um 11.15 Uhr ist die Mannschaft von Ronny Lasch in der Partie gegen den TV Angermund in der Favoritenrolle. Letztmalig trafen die beiden Oberliga-Rivalen in der Saison 2019/20 aufeinander. Am 14. Dezember 2019 feierte die Unitas in der Halle an der Adlerstraße einen 29:23-Erfolg über den Lokalrivalen. Damals hatte noch Kai Müller das Sagen auf der Bank. Das Rückspiel war für den 25. April 2020 geplant, fiel dann aber wegen der Corona-Krise flach.