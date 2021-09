Handball : TB Wülfrath unterliegt ME-Sport deutlich

Wülfraths Mittelmann Connor Nitzschmann (am Ball) setzt sich in dieser Szene gegen den Mettmanner Paul d’Avoine durch. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Für die Verbandsliga-Handballer war das Testspiel gegen den benachbarten Oberligisten die Generalprobe für den Saisonauftakt am Samstag. Nur in der ersten Halbzeit begegneten sich die beiden Teams allerdings auf Augenhöhe.

Von Lars Faßbender

Einen gelungenen Handball-Tag feierte der TB Wülfrath in der MTC-Sporthalle. Nach dem Auftaktsieg der TBW-Handballerinnen in der Dritten Liga gegen den TSV Bayer Leverkusen II kam die Wülfrather Herrenmannschaft im Testspiel gegen den Lokalrivalen Mettmann-Sport zum Zug. Letztlich setzte sich Oberligist ME-Sport gegen den Verbandsligisten verdient und deutlich mit 34:23 (13:10) durch.

„Es sind immer besondere Spiele, wenn Wülfrath auf Mettmann trifft“, waren sich die Verantwortlichen beider Vereine vor der Partie einig. So zog auch diese Partie knapp 200 Zuschauer in die Halle. Sportlich begegneten sich beide Mannschaften im ersten Durchgang noch auf Augenhöhe, ehe den Gastgebern nach dem Seitenwechsel die Kräfte schwanden und die Mettmanner ihrer Favoritenrolle gerecht wurden. Über eine starke 6:0-Abwehrformation mit einem gut aufgelegten Christoph Engler zwischen den Pfosten kam der Verbandsligist immer wieder zu Ballgewinnen. Auch im Angriff agierte die Mannschaft des Trainer-Duos Christian Pauls und Stephan Graedtke meist geduldig, bereitete die Angriffe clever vor und fand immer wieder aus aussichtsreicher Position den erfolgreichen Torabschluss.

Info TBW-Herren treten zum Auftakt in Haan an Die Handballer des TB Wülfrath starten bereits am Samstag in die neue Spielzeit. Das Herren-Team tritt beim Haaner TV an. Anpfiff ist um 18.30 Uhr in der Halle an der Adlerstraße. Das erste Heimspiel des TBW steigt am Samstag, 18. September in der MTC-Halle und beginnt ebenfalls um 18.30 Uhr. Eine Woche später geht es dann zum letztjährigen Oberligisten SG Langenfeld II (Samstag, 25. September, 16.30 Uhr).

Mit dieser Vorstellung war Andre Loschinski freilich alles andere als zufrieden. „Das, was wir in den ersten 20 Minuten gezeigt haben, war unterirdisch“, stellte der Trainer von ME-Sport fest. Der Favorit präsentierte sich im Angriff unbeweglich und mit wenig Tempo. In der Defensive fand das Mettmanner Team nicht die passende Einstellung.

Dass der TBW nach 20 Minuten nur 6:5 in Führung lag, verdankten die Gäste Jan Sippli, der im ersten Durchgang viele Paraden zeigte und wie beispielsweise auch Moritz Hebel eine Wülfrather Vergangenheit hat. Der Mittelmann war es auch, der im zweiten Durchgang dem Spiel seinen Stempel aufdrückte. Immer wieder setzte er den starken Sören Falkenberg am Kreis in Szene, dieser wiederum netzte treffsicher ein. Insgesamt lief der Ball im Mettmanner Angriffsspiel besser, die einstudierten Auftakthandlungen wurden gespielt, gaben Sicherheit und sorgten dafür, dass die Gäste sich kontinuierlich absetzten. „Mit der Leistung im zweiten Durchgang können wir zufrieden sein“, war Loschinski nach dem Abpfiff versöhnlich gestimmt, sagte aber auch: „Dieses Spiel müssen wir insgesamt noch deutlicher gewinnen.“

Neben Falkenberg, Hebel und Sippli in den ersten 30 Minuten machte besonders Jan Romango in der Mettmanner Mannschaft auf sich aufmerksam. Der 20-jährige Torwart rückte aus der Zweiten von ME-Sport in den Oberliga-Kader auf und absolvierte erst sein drittes Spiel in der Ersten. „Davon merkt man nichts. Er macht seine Sache sehr gut und hat sich optimal an das Leistungsniveau angepasst“, lobt Loschinski seinen neuen Schlussmann.