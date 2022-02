Handball : TB Wülfrath will mit Leszek Hoft in die Oberliga

Trainer Leszek Hoft dirigierte 2015 noch den Oberligisten SG Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Wülfrath Der frühere Bundesliga-Trainer, der am Donnerstag das 72. Lebensjahr vollendete, kommt im Sommer vom Handball-Landesligisten Ohligser TV.

Seit Oktober haben die Handballer des TB Wülfrath mit André Döpper einen neuen Abteilungsleiter, als Sportlicher Leiter fungiert nun Felix Möller. Mit den personellen Änderungen auf der Vorstandsebene gehen nun auch Trainerwechsel bei den Seniorenmannschaften einher. Während Michael Cisik, Chefcoach des Frauen-Teams, noch bis zum Sommer weitermacht und seine Tätigkeit in Wülfrath mit dem Verbleib der Handballerinnen in der Dritten Liga krönen will, legten Christian Paul und Stefan Graedtke, die als Trainerduo für die Herrenmannschaft verantwortlich waren, Anfang des Jahres ihr Amt mit sofortiger Wirkung nieder, als der Klub ankündigte, die Verträge nicht zu verlängern.

„Als der neue Vorstand im Oktober seine Arbeit aufgenommen hat, musste natürlich etwas aufgeräumt werden“, erklärt Felix Möller die Unruhe, die in den vergangenen Wochen im Verein herrschte. Während beim Frauen-Team sehr schnell der bisherige Co-Trainer Jörg Büngler für die neue Saison als Chefcoach feststand, vermeldeten die TBW-Verantwortlichen nun auch für das in der Verbandsliga spielende Herren-Team Vollzug. Leszek Hoft, derzeit noch in Diensten des Landesligisten Ohligser TV, soll den TBW zu neuer Blüte führen. „Wir haben ihn mit unserem Konzept überzeugt“, berichtet Möller. Der Sportliche Leiter der Wülfrather erläutert: „Wir wollen in den einzelnen Teams hin zu einer guten Zusammenarbeit zwischen Jugend und Senioren in einem familiären Umfeld.“

Info Vor 40 Jahren Abstecher in die 2. Bundesliga 1978 Der TB Wülfrath steigt als Niederrheinmeister mit nur zwei Verlustpunkten in die damals zweitklassige Regionalliga West auf. 1981 qualifiziert sich die Herrenmannschaft als Staffelsieger der Regionalliga West für die Premierensaison der 2. Bundesliga. 1982 bildet der TBW eine Spielgemeinschaft mit dem HSV Ratingen, entstanden aus der früheren Handballabteilung des DJK Ratinger TB. 1983 Die HSG Ratingen/Wülfrath stellt den Profispielbetrieb ein. Den übernimmt der HSV Ratingen, der fortan unter dem Namen HSV Düsseldorf spielt – unabhängig von den früheren Stammvereinen TB Wülfrath und Ratinger TB. 1983 bis 1993 Der HSV Düsseldorf organisiert sich unter dem Dach der TuRU Düsseldorf und bildet die HSG TuRU Düsseldorf. 1983 Der TB Wülfrath startet wieder in der Bezirksliga. 1984 Die TBW-Handballer schaffen den Aufstieg in die Landesliga.

Hoft, der in Solingen wohnt, kennt auch das ambitionierte Ziel: „Innerhalb von zwei Jahren soll der Oberliga-Aufstieg geschafft werden.“ Für Möller ist klar: „Ohne eine gute Jugendarbeit funktioniert das nicht. Die Einbindung in die Senioren-Teams gehört dazu.“ Er weiß aber auch: „Man kann es nicht erzwingen. Auch andere Mannschaften können Handball spielen und wollen nach oben.“ Der ehemalige Bundesliga-Trainer Hoft gilt jedoch als exzellenter Handball-Fachmann, der nicht nur im Seniorenbereich, sondern auch in der Jugendarbeit Spuren hinterließ. So gewann er unter anderem mit den A-Junioren der SG Solingen die Deutsche Meisterschaft und feirte mit der Herrenmannschaft den Aufstieg in die Bundesliga.

Der Aufstieg in die Oberliga gelang den TBW-Handballern zuletzt in 2009. Damals löste übrigens das Gespann Bodo Leckelt und Stefan Graedtke die Aufstiegstrainer Jens Leiß und Bernd Neide ab. Vier Jahre später ging es unter der Regie von Jan Kassens wieder hinunter in die Verbandsliga. Nun also peilen die Wülfrather erneut die Oberliga an, setzen dabei auf Spieler, die ihre Wurzeln in Wülfrath haben und sich mit dem Klub identifizieren. „So wollen wir auch die Zuschauer gewinnen“, sagt Felix Möller. Dabei halten sich die Erwartungen im Rahmen. In den Zeiten vor Corona verfolgten zwischen 200 und 300 Handball-Fans die Heimspiele. Das allein reicht nicht, um die Oberliga-Ambitionen zu finanzieren, vielmehr gilt es, Sponsoren für ein Engagement im TBW zu begeistern.