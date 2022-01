Handball : TB Wülfrath wartet auf die nächste Drittliga-Begegnung

Wülfrath Nach dem Ausfall der Partie gegen den 1. FSV Mainz steht auch das Duell am nächsten Wochenende bei der HSG Gedern-Nidda auf der Kippe.

Für die Handballerinnen des TB Wülfrath brechen im Kampf um den Verblieb in der Dritten Liga harte Zeiten an. Das hat nicht nur sportliche Gründe, sondern liegt auch an den steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie. Dieses Wochenende erwischte es unter anderem den 1. FSV Mainz, der wegen Corona-Fällen seine Begegnung beim TB Wülfrath absagte. Damit wartet die Mannschaft von Michael Cisik weiter auf ihren ersten offiziellen Auftritt im Jahr 2022, denn eine Woche zuvor hatte sie noch ganz regulär spielfrei.