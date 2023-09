Der Drittliga-Absteiger strebt die schnelle Rückkehr an TB Wülfrath übernimmt die Tabellenspitze

TV Aldkekerk II – TB Wülfrath (Frauen) 29:36 (13:14). Mit dem deutlichen Erfolg über die Aldekerker Drittliga-Reserve unterstrichen die TBW-Handballerinnen ihre Titelambitionen in der Regionalliga. Dabei fand Jörg Büngeler den Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit noch nicht wirklich überzeugend. „Wir haben uns viele technische Fehler geleistet. Gerade in der Vorwärtsbewegung sind uns viele Bälle verloren gegangen. Und dann hatten wir Abschlüsse, die nicht im Tor landeten. Außerdem lag der Fokus noch nicht richtig auf der Abwehr“, analysierte der Wülfrather Chefcoach den ersten Durchgang sehr kritisch,