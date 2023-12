Der Drittliga-Absteiger ist „im Flow“ TB Wülfrath ist nicht zu stoppen

Tschft. St. Tönis – TB Wülfrath (Frauen) 24:36 (13:18). Die TBW-Handballerinnen befinden sich in einem „Flow“ – momentan können sie sich auf dem Weg zum Titelgewinn wohl nur selbst schlagen. Das bestätigt Jörg Büngeler indirekt, als er sagt: „Es hat am Sonntag wirklich sehr viel Spaß gemacht. Die Mannschaft hat ihr Potenzial abgerufen und gezeigt, was sie kann.“ In seiner Analyse der Drittliga-Begegnung stellt der TBW-Trainer fest: „St. Tönis musste viel Aufwand betreiben, um Lösungen zu finden. Und am Schluss, als es um die Kondition ging, haben wir noch einmal davon profitiert, dass beim Gegner die Kraft nachließ und wir viele Tempogegenstöße laufen konnten.“