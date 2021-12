Handball : HSG Adler Haan liefert beherzten Kampf

Eine starke Abwehr reicht den Handballerinnen aber nicht, um in der Regionalliga den Tabellennachbarn HC Weiden 2018 zu besiegen. Die Mannschaft von Andre Wernicke scheitert letztlich an der schwachen Chancenverwertung.

Schon vor dem Anpfiff wollte Weiden offensichtlich den ersten Nadelstich setzen und legte Einspruch gegen das in der Halle an der Adlerstraße herrschende Haftmittelverbot ein. Der dürfte jedoch verpuffen, da die HSG eine Genehmigung seitens des Verbandes hat. Auch sportlich hielten die Haaner Handballerinnen dagegen, erarbeiteten sich schnell eine 5:1-Führung (7.), die sie kurz danach sogar auf 7:2 (10.) ausbauten. Gäste-Trainer Andreas Havenith nahm seine erste Auszeit und stellte von einer 3:2:1-Deckung auf eine kompakte 6:0-Formation um.

Dennoch hatte der klare Vorsprung der Haanerinnen bis zum 8:4 (15.) Bestand, dann aber holte Weiden nach und nach auf. Auch, weil sich die Adler nicht mehr so viele Möglichkeiten erarbeiteten. Zumindest schaffte es Svenja Hoge, am Kreis einige Siebenmeter herauszuholen. Die HSG versuchte, mehr über die Außen zum Erfolg zu kommen. So erzielte Nina Harscheid zwar sechs Treffer, ließ jedoch auch viele Chancen liegen. Svenja Hoge markierte mit dem 12:11 (28.) die letzte Führung der HSG in der ersten Halbzeit. Kurz danach glich Weiden zum 12:12-Pausenstand aus.