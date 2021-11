Handball : HSG Adler Haan fährt den ersten Sieg ein

Die Mannschaft von Andre Wernicke behält im Kellerduell der Handball-Regionalliga bei der SG Überruhr bis zum Abpfiff die Oberhand.

SG Überruhr – HSG Adler Haan (Frauen) 21:25 (9:11). Nach zwei überraschenden und unglücklichen Niederlagen holten die HSG-Handballerinnen im dritten Spiel endlich die ersten beiden Pluspunkte. „Der Sieg war mehr als verdient“, erklärte André Wernicke. Der Haaner Trainer lobte vor allem die überragende Deckungsleistung seiner Mannschaft, die von Beginn an vorne lag und ihre Führung bis auf 7:1 (17.) ausbaute. Erst nach 20 Minuten kassierten die Adler den zweiten Treffer. „Das war schon sehr gut“, schwärmte Wernicke. Erst danach fanden auch die Essenerinnen ins Spiel und verkürzten bis zur Pause auf 9:11.

In der zweiten Halbzeit verteidigten die Adler diesmal ihren Vorsprung. „Die Mannschaft hat in der Deckung weiter gut gearbeitet und alle Absprachen umgesetzt“, lobte Wernicke und stellte fest: „Diesmal haben wir keine überhasteten Entscheidungen getroffen, auch als Überruhr bis auf zwei Tore herankam. Die Mädels haben sich heute endlich mal belohnt.“ Dabei musste die HSG den Ausfall von Corinna Blau (krank) kompensieren.

Bei allem Lob sah der Trainer aber auch Verbesserungspotential. So funktionierte das Umschalten von Abwehr auf Angriff „noch nicht so, wie ich es mir vorstelle“. Zudem müsse seine Mannschaft noch konsequenter die Lücken in der gegnerischen Deckung nutzen.