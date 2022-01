Handball : Unitas Haan will in Geistenbeck den nächsten Sieg

Unitas Haan will in Geistenbeck den nächsten Sieg

TV Geistenbeck – DJK Unitas Haan. Mit einer Nachholbegegnung starten die Unitas-Handballer heute Abend (20.30 Uhr) in das neue Jahr. Angesichts des vollen Kaders hat Trainer Ronny Lasch die Qual der Wahl.

Der Haaner Chefcoach ist optimistisch, in Geistenbeck an die Erfolgesserie aus den Partien vor Weihnachten anknüpfen zu können. Allerdings fehlt seiner Mannschaft in der Vorbereitung auf das Oberliga-Duell die Spielpraxis, da das geplante Turnier im Düsseldorfer Kreispokal am Wochenende ausfiel. Besser erging es dem TV Geistenbeck, der das Viertelfinale im Mönchengladbacher Kreispokal beim Bezirksligisten HSV Wegberg klar mit 38:19 (17:8) gewann. Allerdings fehlten den Gastgebern gleich fünf wichtige Kräfte, dafür liefen Akteure aus der Reserve auf. „Der Körperlichkeit und dem Tempospiel der Geistenbecker waren wir nicht gewachsen“, sagte Wegbergs Spielertrainer Matthias Couson. Insgesamt boten die TVG-Handballer einen souveränen Auftritt.