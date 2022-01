Handball : Unitas Haan will endlich wieder spielen

Drei Corona-Fälle beim Gegner kippen die Begegnung der Haaner Oberliga-Handballer am Sonntagabend beim Tabellenvorletzten VfB Homberg.

Danach richtete der Unitas-Trainer den Blick direkt wieder nach vorne, denn sein Team sollte am Sonntag (18.30 Uhr) in Homberg antreten. „Zur allerbesten Handball-Zeit“, stellte er lächelnd fest. Ob die Partie beim Vorletzten allerdings tatsächlich über die Bühne geht, vermochte er am Donnerstag noch nicht zu sagen. „Das hängt von den abschließenden Corona-Schnelltests ab. Wir machen es aus Vorsicht, denn es kann bei uns genauso schnell wie bei der Nationalmannschaft gehen“, erklärte Lasch. Die Absage kam allerdings gestern Abend von den Gastgebern, die gleich drei Corona-Fälle haben.

An diesem Wochenende fallen in der Oberliga übrigens auch noch die Spiele TSV Aufderhöhe gegen DJK Adler Königshof und TV Oppum gegen HSG Hiesfeld/Aldenrade aus. Bereits am vergangenen Sonntag mussen die Aufderhöher wegen Corona passen, jetzt erwischte es auch das Team des TV Oppum, der am 29. Januar ebenfalls pausiert – gegen den VfB Homberg.