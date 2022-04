Handball : Unitas Haan überrollt Metmann-Sport im Derby

Immer wieder tauchte der schnelle Florian Schlierkamp allein vor den Mettmanner Torhütern auf. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Trotz des Umzugs in die Hildener Bandsbusch-Halle füllen die Haaner Handballer ihren Heimvorteil mit Leben, führen bereits in der ersten Halbzeit klar. Die Mettmanner Mannschaft hat dem Angriffswirbel nur wenig entgegenzusetzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

DJK Unitas Haan – ME-Sport 35:25 (20:13). Erneut behielten die Unitas-Handballer im Oberliga-Derby die Oberhand, diesmal aber wesentlich deutlicher als noch im Hinspiel in der Mettmanner Herrenhaus-Halle. Entsprechend enttäuscht war Andre Loschinski. „Die Mannschaft hat das Derby und den Kampf nicht angenommen“, stellte der ME-Sport-Trainer fest und fügte hinzu: „Auch der Anpfiff zu dieser unchristlichen Uhrzeit muss uns da egal sein.“ Denn im Haaner Ausweichquartier in der Hildener Bandsbusch-Halle pfiff das Schiedsrichtergespann Harun Atucuranogl/Katharina Westermann die Partie am Sonntagmorgen wie gewohnt um 11.15 Uhr an. Während das Unitas-Team von Beginn an hellwach war, brauchten die Gäste einfach zu lange, um auf Touren zu kommen – und lagen dann schon deutlich zurück. Haans Chefcoach Ronny Lasch stellte deshalb zufrieen fest: „Wir mussten improvisieren, weil wir noch einige Krankheitsfälle hatten, daher standen fünf Mann aus der Zweiten im Kader. Aber wir waren auf den Punkt da, der Sieg ist auch in der Höhe verdient.“

Der Zuschauerzuspruch blieb mit rund 150 Fans hinter den Erwartungen zurück, doch die sahen eine Unitas-Mannschaft, die von der ersten Minute an Gas gab und durch Rechtsaußen Marcel Obermeier mit 1:0 (2.) in Führung ging. Nur neun Sekunden später egalisierte Sven Meißen zum 1:1. In der Folge taten sich die Mettmanner jedoch etwas schwerer. Das 2:1 durch Kevin Thomé glich Tim Wittenberg zum 2:2 (3.) und nach dem 3:2 von Philippe d‘Avoine schaffte sein Bruder Paul, der für ME-Sport aufläuft, den Ausgleich zum 3:3 (5.). Es war das letzte Mal, dass die Gäste Tuchfühlung hatten, denn durch einen 8:0-Lauf setzen sich die Haaner auf 11:3 (15.) ab. Allein vier Treffer steuerte Florian Schlierkamp mit erfolgreichen Tempogegenstößen bei. Der Linksaußen avancierte am Ende mit zehn Toren zum besten Unitas-Werfer.

So spielten sie Unitas Haan: Seher, Goeken – Rahlmeyer (1) Schröder (2), Kinscheck, Schlierkamp (10/4), Thomé (5), Ph. d‘Avoine (6), Patten (2), Knoblich, Obermeier (5), O. Völker (4), Moser, S. Völker. ME-Sport: Romangno, Riebau – Meißel (3), Eich, Schirweit (4), Falkenberg (5), Wittenberg (2), Hebel (2), P. d‘Avoine (9/3), Kruse, Wehefritz, Stein, Döhler.

Es war eine Phase, in der Andre Loschinski verstärkten Redebedarf hatte. Seine erste Auszeit nahm er beim 3:6-Rückstand, die nächste keine fünf Minuten später beim 3:10. Den Angriffsfluss der Haaner stoppte er damit nicht, zumindest aber hielten die Mettmanner danach besser dagegen. Selbst in zeitweiliger Unterzahl nach Zeitstrafen für Kevin Thomé und Ole Völker hatten die Hausherren alles im Griff. Ronny Lasch übte dabei verstärkt die Variante mit sechs Feldspielern ohne Torwart. Und weil es nun mal so gut lief, verwandelte Schlierkamp auch noch „mit Bande“ zur 14:6-Führung (20.) – der Ball sprang vom Innenpfosten an die Lattenunterkante und von da ins Netz.

Auf der anderen Seite ließen die Mettmanner ihre spielerische Klasse zumindest aufblitzen. So waren die Pässe von Tim Wittenberg im Spielaufbau schon eine Augenweide. Am Ende fehlte dem Routinier jedoch die Kraft, sein Team weiter in die Spur zu bringen. Zur Pause führten die Unitas-Handballer weiterhin deutlich mit 20:13. Nicht zuletzt ein Verdienst von Torhüter Christopher Seher, der sich in bestechender Manier präsentierte und den ME-Sport-Angreifern damit ein weiteres Stück Motivation nahm.

Direkt nach dem Wiederanpfiff sogten die Haaner mit einem 4:0-Lauf zum 24:13 (35.) für klare Verhältnisse. Die Unitas ließ in ihrem Tempo-Handball nicht nach und dem einen oder anderen Mettmanner war der Frust deutlich anzumerken. So handelte sich Sören Falkenberg innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Zeitstrafen ein (43./49.). Derweil durften bei den Hausherren auch jüngere Akteure ran. Wie zum Beispiel Steven Schröder, der sich mit zwei starken Tempogegenstößen einführte, beim dritten jedoch seinen Meister in ME-Sport-Torhüter Alexander Riebau fand. In der 50. Minute holte sich Christopher Seher seinen verdienten Applaus ab, als er für Sebastian Goeken im Tor Platz machte. Den Schlusspunkt unter eine unterhaltsame Partie setzte letztlich mit Paul d‘Avoine ein Mettmanner Akteur.