Handball : Unitas Haan steckt in der Corona-Pause

Die Unitas, hier mit Pascal Schusdzarra (l.) und Monty Kreisköther, bleibt vorerst im Ruhemodus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Haaner Oberliga-Handballer müssen jetzt auch mit etlichen Ausfällen der Pandemie Tribut zollen. Wann es für sie im Spielplan weiter geht, steht noch nicht fest.

Nun hat es also auch die Handballer der Unitas Haan erwischt. „Der Kelch ist sehr lange an uns vorbei gegangen, doch jetzt hat uns Corona eingeholt“, sagt Ronny Lasch. Der Chefcoach des Oberliga-Teams berichtet: „Wir haben vier Corona-Fälle, die mit PCR-Test bestätigt sind, dazu noch einige Schnelltests, die auch positiv sind. Wir haben es also in der Mannschaft, deshalb fällt das Training aus und am Wochenende gibt es kein Spiel.“ Folgerichtig sagten die Unitas-Verantwortlichen das für Sonntag geplante Heimspiel gegen den TV Oppum ab. Damit steht der Klub jedoch nicht allein, denn auch Lokalrivale Mettmann-Sport musste am Donnerstag die Begegnung gegen den Oberliga-Zweiten Bergischer HC II stornieren. Dazu fallen in der Liga die Partien VfB Homberg gegen LTV Wuppertal sowie Borussia Mönchengladbach gegen TSV Aufderhöhe aus. Damit nimmt die Zahl der Nachholspiele, die bis Mitte Mai zu absolvieren sind, deutlich zu.

Für die Unitas-Handballer bleibt die Saison damit eine Herausforderung, auch wenn das Team nach wie vor Rang drei belegt. Doch bereits seit dem 23. November hat die Mannschaft keinen Spielrhythmus mehr. In den letzten elf Wochen absolvierten die Haaner gerade einmal zwei Meisterschaftsbegegnungen. Inzwischen stehen fünf Partien auf dem Nachholplan. Lediglich für das Derby bei Mettmann-Sport gibt es bereits einen neuen Termin. Das Lokalduell soll am Dienstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr in der Halle Herrenhaus über die Bühne gehen – falls bis dahin alle Spieler wieder fit sind.