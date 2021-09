Start der Handball-Oberliga : Unitas Haan setzt auf die erfolgreiche Tradition

Die Unitas-Handballer wollen in dieser Saison als kompakte Einheit überzeugen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wie zu ihren besten Regionalliga-Zeiten spielen die Haaner in dieser Saison wieder sonntags um 11.15 Uhr in der Halle an der Adlerstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

DJK Unitas Haan – DJK Adler Königshof. Die Vorfreude wächst bei den Unitas-Verantwortlichen, denn am Sonntag beginnt für die erste Herrenmannschaft eine neue Zeitrechnung. Erstmals seit vielen Jahren hat der Verein die Heimspiele wieder auf den Sonntagmorgen um 11.15 Uhr gelegt. In der Hoffnung, dass wie zu den besten Regionalliga-Zeiten vor allem Familien die Gunst der Stunde nutzen, den freien Tag mit einem Besuch in der Halle an der Adlerstraße zu starten.

Stefan Panthel blickt dem Auftakt „relativ entspannt“ entgegen. Der 2. Vorsitzende betont: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, die Mannschaft bestmöglichst ergänzt und verstärkt. Lang- und mittelfristig wird sich der Erfolg von alleine einstellen.“ Jetzt richtet sich der Fokus erst einmal auf die Heimspielpremiere. „Wir freuen uns, dass es losgeht und wünschen uns, dass wir vor eigenem Publikum positiv in die Saison starten.“ Eine Prognose für die ersten Begegnungen mag Panthel nicht abgeben. „Ich habe dafür noch kein Gefühl. Es fehlen ja anderthalb Jahre Spielpraxis. Und ein Wettkampf ist etwas anderes als ein Trainingsspiel“, sagt er.

Info Kader der Unitas Haan für die Saison 2021/22 Tor: Sebastian Goeken, Christoph Seher.

Feld: Monty Kreisköther, Florian Schlierkamp, Liam Hain; Lukas Patten, Jannik Hedram, Hendrik Rahlmeyer, Hendrik Kinscheck, Philipp d‘Avoine, Raphael Korbmacher, Andre Moser (zuvor SG Langenfeld), Ole Völker (SG Langenfeld), Marvin Mohrmann; Marcel Billen, Marcel Obermeier; Kevin Thome, Lenny Riemann (Bergischer HC II). Chefcoach: Ronny Lasch. Co-Trainer: Matthias Aschenbroich. Torwarttrainer: Sascha Grünwald. Betreuer: Ralph Höschler. Physiotherapeut: Christian Kirchner. Zeitnehmer: Elke Kinscheck.

Ähnlich sieht es Ronny Lasch. „Über Ziele spreche ich erst in der Herbstpause“, erklärt der Unitas-Chefcoach und erläutert: „Viele Teams wissen noch nicht, wo sie stehen. Seit März 2020 hatten wir nur drei oder vier Pflichtspiele. Wir müssen auch schauen, wie sich die anderen Mannschaften entwickelt haben. Es kann sein, dass wir oben mitspielen, aber wir können auch Probleme bekommen.“

Grundsätzlich aber blickt Lasch optimistisch nach vorne. Auch er betont: „Wir freuen uns auf den Start.“ Der frühe Spieltermin am Sonntagmorgen kommt zwar nicht jedem im Team entgegen, doch Lasch berichtet: „Wir haben alle Testspiele sonntags am Vormittag oder mittags gemacht – wir haben das extra so gelegt, damit sich die Spieler daran gewöhnen. Das war nicht bei allen beliebt, aber man muss das können und wollen.“

Seit sechs Wochen sind die Unitas-Handballer also schon im Rhythmus drin. Jetzt hat Lasch nur noch einen Wunsch: „Wir hoffen auf viele Zuschauer, und dass wir auch ein paar der älteren Fans zur alten traditionellen Unitas-Zeit in die Halle bekommen.“ Zugleich soll der Heimspieltag der Unitas sich in Zukunft als Familien-Event etablieren. Ende Oktober soll erstmals die F-Jugend um 9 Uhr das „Vorspiel“ bestreiten, nach dem Oberliga-Team kommt die Landesliga-Mannschaft zum Einsatz.

Nach der deutlichen Niederlage gegen den Zweitliga-Absteiger HSG Konstanz absolvierten die Unitas-Handballer noch drei Testspiele gegen Veruka Duisburg, Cronenberger TG und Bergische Panther II. „Alle waren durchweg positiv und wir haben auch alle drei gewonnen“, erzählt Ronny Lasch und bilanziert: „Die Sachen, die wir umgesetzt haben, haben zu 95 Prozent funktioniert. Wir müssen noch an zwei, drei Stellschrauben drehen, damit es noch besser klappt.“ Vor allem den 33:25-Erfolg über die Zweite der Bergischen Panther nennt der Trainer „eine Hausmarke“, zumal die Haaner einen Tag zuvor noch in Cronenberg antraten. Lasch betont: „Wir brauchen uns nicht zu verstecken, das Spiel war schön anzusehen. Dabei sind wir nur mit acht Feldspielern angetreten und mussten die zweite Halbzeit mit sechs durchspielen, weil sich zwei verletzten. Deshalb konnten wir nicht über die ganze Zeit Tempo gehen.“

Am Sonntag kann die Unitas wieder aus dem Vollen schöpfen. Einzig die Langzeitverletzen wie Florian Schlierkamp und Marvin Mohrmann (beide Bandscheibenvorfall) sowie Hendrik Rahlmeyer (Schulteroperation) und Urlauber Jannik Hedram fehlen. Zumindest Mohrmann stieg inzwischen wieder ins Training ein. Nachwuchsmann Rahlmeyer hingegen fällt noch rund drei Monate aus. Mitte August im Testspiel gegen den HSV Dümpten war er kurz vor dem Abpfiff unglücklich gestürzt, wollte sich noch abfangen und kugelte sich dabei die Schulter aus, zudem war eine Sehne angerissen. „Wenn wir Glück haben, ist er vor Weihnachten wieder dabei. Läuft es unglücklich, dann erst im neuen Jahr“, übt sich Lasch in Gelassenheit.

Im Tor bauen die Haaner mit Christopher Seher (31 Jahre) und Sebastian Goeken (38) auf ein erfahrenes Gespann. „Die beiden haben eine vernünftige Vorbereitung gemacht und gezeigt, dass sie oberliga-tauglich sind“, sagt Lasch und ergänzt: „Beide sind im besten Torwartalter – das ist unser geringstes Problem.“ Sorgen bereitet eher der Umstand, dass es keinen Linkshänder im Rückraum gibt. „Wir müssen alles über Rechtshänder lösen“, stellt der Coach fest, wohl wissend, dass die auf der Außenposition beheimateten Linkshänder Marcel Billen und Marcel Obermeier zu klein sind, um im rechten Rückraum für Durchschlagskraft zu sorgen. Doch auch bei diesem Thema bleibt Lasch entspannt: „Das ist für uns nichts Neues, damit können wir umgehen. Und Dänemark ist 2016 ja auch ohne Linkshänder Olympiasieger geworden. Das ist alles nur eine Frage des Systems.“

Die Stärke der Unitas? Für Ronny Lasch ganz klar der Teamgeist. „Es ist seit langem mal wieder eine intakte Mannschaft, die gut miteinander kann und füreinander da ist. Da wächst ein Kollektiv zusammen, auch mit vielen jungen Leuten, die ihre Meinung sagen können. Wenn mal etwas nicht funktioniert, pfeift man sich an – und dann ist es auch schon wieder vergessen“, führt er aus und lobt dabei die Zusammenarbeit mit Co-Trainer Matthias Aschenbroich. „Er hat Bundesliga-Erfahrung, hat unter vielen Trainern gespielt und kann Tipps geben, die Gold wert sind. Matthias und ich verstehen uns sehr gut.“