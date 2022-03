Handball : Unitas Haan scheitert an der Abschlusschwäche

Philippe d‘Avoine (am Ball) war in Königshof bester Unitas-Werfer. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Im Heimspiel fegten die Haaner Handballer den Oberliga-Rivalen Königshof noch mit 41:29 vom Parkett. In fremder Halle bleibt derTabellenvierte jetzt aber deutlich unter seinem Leistungsvermögen und verliert knapp.

DJK Adler Königshof – DJK Unitas Haan 30:29 (14:15). Rund 50 Kilometer mussten die Unitas-Handballer am Dienstagabend fahren, um zum Nachholspiel in Königshof (Anpfiff 20.15 Uhr) anzutreten. Dabei versäumte es die Mannschaft von Ronny Lasch, sich mit einem Sieg für den hohen zeitlichen Aufwand unter der Woche zu belohnen.

Weil am Ende für den Oberliga-Vierten nur eine knappe Niederlage zu Buche stand, war die Stimmung bei der Rückfahrt nicht wirklich gut. „Das war ein typisches Spiel an einem Abend unter der Woche. Die Halle war kalt, es waren kaum Zuschauer da und die Motiviation hielt sich in Grenzen, da haben wir keinen Rhythmus gefunden“, brachte Lasch die schlechten Vorzeichen auf den Punkt. Letztlich machte der Haaner Chefcoach die Abschlussschwäche seiner Mannschaft als wesentliches Manko aus. „Wir haben schon einige Chancen herausgespielt, aber was nutzt das, wenn wir nur vier von zehn verwerten. Diese Quote ist einfach zu wenig gegen eine schnelle Mannschaft wie Königshof, zumal wir in der Abwehr zu viele Fehler gemacht haben“, analysierte Lasch schonungslos.

So spielten sie Unitas Haan: Seher, Goeken – Rahlmeyer, Hain (1), Riemann (2), Billen (3), Mohrmann (1), Mohaupt (2), d‘Avoine (8), Hedram (2), O. Völker (3), Moser (7/2).

Dabei hielten die Haaner in der ersten Halbzeit gut dagegen, wandelten einen 2:4-Rückstand (7.) in eine 7:5-Führung (13.) um. Doch die Unitas-Handballer schafften es nicht, deutlicher davonzuziehen. Im Gegenteil: Innerhalb von zwei Minuten übernahmen die Königshofer mit drei Toren in Folge zum 8:7 (15.) wieder das Kommando. Erst viel später warf Philippe d‘Avoine, der am Ende mit acht Toren bester Unitas-Werfer war, die Gäste wieder mit 13:12 (25.) in Führung. André Moser und Jannik Hedram erhöhten auf 15:12 (27.). Doch auch diesen Vorsprung kassierten die Königshofer wieder ein, verkürzten vor der Pause auf 14:15 und glichen direkt nach dem Wiederanpfiff zum 15:15 aus.

In der Folge bestimmten zusehends die Gastgeber die Begegnung, führten mit 19:16 (36.) und 24:21 (45.). Die Haaner arbeiteten sich noch einmal heran und egalisierten zum 25:25. Als Marcel Billen die Gäste sogar wieder mit 26:25 (54.) in Front warf, nahm Adler-Coach Marius Timofte eine Auszeit. Es entwickelte sich eine spannende Schlussphase. André Moser sorgte für den Ausgleich zum 27:27 (57.) und verkürzte 43 Sekunden vor dem Ende auch auf 28:29. Doch Königshof konterte zum 30:28, ehe Christian Mohaupt die Unitas noch einmal auf 28:29 heranbrachte – 13 Sekunden waren da noch zu spielen, zu weiteren Toren reichte die Zeit aber nicht mehr.

„Die Königshofer wollten den Sieg mehr als wir“, fand Lasch in seiner Analyse auch kritische Worte für die Einstellung seiner Mannschaft und ergänzte: „Wir haben es nicht hinbekommen, uns auf den Punkt genügend zu motivieren. Es ärgert mich, dass die Königshofer mehr Feuer hatten als wir.“ Nun hofft der Haaner Chefcoach, dass sich sein Team in den nächsten Wochen von den widrigen Begeleitumständen dieser Saison gedanklich frei macht: „Wir müssen uns auch mal in einen Tunnel begeben, können froh sein, dass wir noch Handball spielen dürfen. Wir sollten eigentlich clever genug sein, alles auszublenden.“