Handball-Oberliga Unitas Haan schafft Revanche gegen HSG Hiesfeld/Aldenrade

In der Hinrunde kassierten die Haaner Handballer bei der HSG die bislang einzige Niederlage in dieser Saison. Jetzt aber zeigte der Oberliga-Spitzenreiter in der Halle an der Adlerstraße dem Kontrahenten deutlich die Grenzen auf.

28.01.2024 , 21:42 Uhr

Steffen Hambrock bekam die körperbetonte Abwehrarbeit der Hiesfelder zu spüren. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Birgit Sicker