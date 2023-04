Handball-Oberliga Unitas Haan macht den Vizetitel im Heimspiel klar

Unitas Haan – TV Kaldenkirchen 36:30 (21:14). Da war es wieder, das andere Gesicht der Unitas. Vor allem in der ersten Halbzeit der Oberliga-Begegnung knüpften die Haaner Handballer an ihre starken Vorstellungen in der Hinrunde an, überzeugten mit Spielfreude, Kampfgeist und Torhunger. Kurz: Die Gastgber ließen keinen Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen. Schade nur, dass nicht einmal 100 Zuschauer die Partie sehen wollten.