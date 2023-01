Handball-Oberliga Spitzenreiter Unitas Haan lässt erstmals Federn

DJK Adler Königshof – DJK Unitas Haan 36:36 (16:15). Die Oberliga-Rückrunde begann für Spitzenreiter Unitas mit einer unliebsamen Überraschung. Nach eine über 60 Minuten spannenden Begegnung hielten die Haaner Handballer am Ende nur einen Punkt in ihren Händen. Dabei mussen sie am Ende froh sein, dass es wenigtens zu einem Remis reichte, denn im Verlauf der Partie lag die Mannschaft von Markus Neußer nur einmal vorne, und zwar eine Minute vor dem Abpfiff, als Markus Billen zur 36:35-Führung traf. Nur acht Sekunden später sorgte Matthias Meurer für den Ausgleich zum 36:36. Das war zugleich der Endstand, weil beide Mannschaften in den vebleibenden 52 Sekunden keinen erfolgreichen Wurf mehr setzen konnten. Statt dessen handelte sich Unitas-Coach Neußer in letzter Sekunde eine Verwarnung ein und auf der anderen Seite gab es für Spielertrainer Sebastian Bartmann eine Zeitstrafe, die aber lediglich symbolischen Charakter hatte. Trotz des Punktverlustes behaupten die Haaner weitehin die Tabellenspitze. „Dieser eine Zähler kann noch sehr wichtig sein“, betonte Neußer mit Blick auf die nächsten Wochen.