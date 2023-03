Handball-Oberliga Unitas Haan ist auf Wiedergutmachung aus

DJK Unitas Haan – HSG Hiesfeld/Aldenrade. Vor zwei Wochen erst kassierten die Unitas-Handballer gegen Oppum ihre erste Heimniederlage in dieser Saison. Die hatte allerdings Folgen, denn seither führt Titelkonkurrent Borussia Mönchengladbach die Oberliga an. Am 25. März kommt es zum Duell der beiden führenden Mannschaften, ob dann bereits eine Entscheidung im Aufstiegskampf fällt, scheint angesichts der oftmals überraschenden Ergebnisse in dieser Spielzeit aber offen. Während die Fans beider Mannschaften bereits auf das Gipfeltreffen schauen, richtet sich der Fokus der Haaner jedoch auf den nächsten Gegner.