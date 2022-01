Handball : Erst Corona, dann Computerpanne

Haan Die Mannschaft der Unitas Haan legt in der Handball-Oberliga erneut eine Pause ein – diesmal aber wegen eines falschen Mausklicks.

Ursprünglich wollten die Haaner Oberliga-Handballer an diesem Samstag um 17.30 Uhr bei der DJK Adler Königshof antreten. Am späten Donnerstagabend erhielt Rony Lasch die Kunde, dass die Partie ausfällt. Weil der Unitas-Trainer von keinem Corona-Fall in den eigenen Reihen wusste, schlussfolgerte er: Bei den Adlern gab es wohl positive Corona-Tests. Umgekehrt veröffentlichten die Königshofer auf ihrer Homepage: Die Oberliga-Partie fällt wegen Corona-Fällen in der Haaner Mannschaft aus. In diesen Wochen keine ungewöhnliche Maßnahme.