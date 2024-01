Handball-Oberliga Unitas Haan hat eine dicke Rechnung offen

DJK Unitas Haan – HSG Hiesfeld/Aldenrade. Die Unitas-Handballer sind gewarnt – und das nicht nur, weil vor einer Woche der Oberliga-Zweite Mettmann-Sport in Hiesfeld mit 21:24 unterlag. Für den Verfolger war es eine Niederlage der ganz bitteren Art. Ein Gefühl, das die Haaner allzu gut kennen, denn bereits am dritten Spieltag zogen sie bei der HSG mit 29:31 den Kürzeren. Der einzige doppelte Punktverlust, den sich die Mannschaft von David Horscht bislang in dieser Saison leistete. Der Unitas-Coach sprach seinerzeit von einer vermeidbaren und verdienten Niederlage: „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr schwach gespielt, nicht gut gedeckt und im Angriff zu viele Bälle weg geworfen.“ Der Stachel der Enttäuschung saß seinerzeit tief. „Gegen Hiesfeld zu verlieren, war ein echter Schlag“, gesteht Horscht und ergänzt: „Das hat an der Mannschaft genagt. Die Trainingswoche danach war nicht schön.“