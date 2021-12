Handball : Unitas Haan geht mit Sieg in Weihnachtspause

Durch den Erfolg in Hiesfeld behaupten die Haaner Handballer den dritten Platz in der Oberliga. André Moser zieht diesmal im Spiel die Fäden.

DJK Unitas Haan – HSG Hiesfeld/Aldenrade 31:34 (16:16). Die Fahrt nach Hiesfeld hat sich für die Unitas-Handballer gelohnt. In einer über weite Strecken zähflüssigen Partie bewiesen die Haaner in der Schlussviertelstunde den längeren Atem und feierten damit den sechsten Sieg im achten Oberliga-Spiel. „Wir haben nur die Partien gegen die Top-Teams Mönchengladbach und Bergischer HC verloren“, freute sich Chefcoach Ronny Lasch, der diesmal aus familiären Gründen nicht vor Ort war, sich aber auf seinen erfahren Co-Trainer Matthias Aschenbroich verlassen konnte.

Weil Torhüter Christopher Seher ausfiel, stand diesmal Sebastian Goeken über die gesamten 60 Minutn zwischen den Pfosten. „Er hat es stark gemacht“, lobte Lasch die Leistung des 38-Jährigen. Ebenfalls nicht dabei war Pascal Schusdzarra. Für ihn kam Nachwuchsmann Lennart Riemann intensiv zum Einsatz. In der Abwehr übernahm der 20-Jährige den Mittelpart, im Angriff die Position am Kreis. Eine schwierige Aufgabe, die Riemann jedoch gut meisterte. Als ihm ab der 45. Minute die Kräfte schwanden, agierte er nur noch in der Offensive, während Marvin Mohrmann seine Deckungsaufgaben übernahm. Eine Arbeitsteilung, die gut funktionierte, denn in den letzten zwei Minuten steuerte Riemann noch zwei Treffer zum Erfolg bei.