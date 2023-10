Die Spielfreude reißt die Zuschauer mit Unitas Haan fegt Oppum aus der Halle an der Adlerstraße

DJK Unitas Haan – Handball Oppum 40:21 (21:11). Die Revanche gelang. In der Rückrunde der vergangenen Saison kassierten die Unitas-Handballer in Oppum eine bittere Niederlage, die sie im Titelkampf aus dem Erfolgsrhythmus brachte. Diesmal ließen die Haaner keinen Zweifel am Sieger der Oberliga-Begegnung. Nach dem Schlusspfiff kam das höchste Lob von Ljubomir Cutura. „Man weiß, dass man hier verlieren kann, aber die Art und Weise ist deprimierend – auch, weil ich das lange nicht mehr erlebt habe“, sagte der Oppumer Trainer und schob dann nach: „Die Abwehr war einfach gut. Jede Kreuzbewegung wurde unterbunden – Respekt. Das müssen wir aufarbeiten.“ Während Cutura haderte, war David Horscht mit der Deckung hochzufrieden. Der Unitas-Coach setzte auf eine offensive 5:1-Formation, in der vorwiegend Lennart Riemann als Spitze fungierte. „Lenni hat heute hervorragend gearbeitet und versucht, jede Kreuzung wegzunehmen. Der Torwart hat ebenfalls gut ins Spiel gefunden, dadurch sind wir ins Rollen gekommen“, hob Horscht hervor.