Handball : Unitas Haan erwartet den Spitzenreiter

Mit Philippe d‘Avoine fehlt der Unitas am Sonntag ein Hüne in Angriff und Abwehr. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Nach der Corona-Zwangspause und der zuvor deutlichen Niederlage gegen Mönchengladbach sieht Trainer Ronny Lasch seine Mannschaft in der Außenseiterrolle. Die Oberliga-Partie beginnt am Sonntag erst um 13.15 Uhr.

DJK Unitas Haan – Bergischer HC II. Nach der coronabedingten Absage der Oberliga-Partie beim TV Lobberich sind die Unitas-Handballer von Ausfällen verschont geblieben. Lediglich jene Person aus dem engeren Umfeld der Mannschaft, die mit einem positiven Corona-Test die Unruhe im durchweg geimpften Team auslöste, befindet sich mit leichten Symptomen in Quarantäne. „Ich bin froh, dass alle gesund sind und wir am Wochenende spielen dürfen“, sagt Ronny Lasch. Der Unitas-Trainer fügt hinzu: „Die Jungs haben den Ernst der Lage erkannt und testen vor jedem Training noch einmal extra.“

Aufgrund der Entwicklung in der vergangenen Woche konnten die Haaner jetzt nur zwei Übungseinheiten vor der Partie am Sonntag (13.15 Uhr, Halle Adlerstraße) gegen den Spitzenreiter absolvieren. „Das hatten wir uns anders vorgestellt. Nach der Niederlage gegen Mönchengladbach wollten wir uns in Lobberich wieder Selbstvertrauen holen“, gesteht Lasch. So aber backen die Haaner vor dem Duell gegen die BHC-Reserve kleine Brötchen und nehmen die Außenseiterrolle an, zumal die Gäste unter Profibedingungen in jeder Übungseinheit mit Haftmittel trainieren können, während die Unitas nur einmal die Woche die Erlaubnis hat.

„Nach dem Gladbach-Spiel haben wir gesehen, wo wir in der Liga stehen. Die Borussia war eine ganze Klasse besser, hat jetzt auch in Aufderhöhe deutlich gewonnen“, erklärt Lasch, der personell nicht ganz aus dem Vollen schöpfen kann. So sagte Philipp d’Avoine ebenso ab wie Marcel Obermeier. Dazu verzichtet Monty Kreisköther zur Vorsicht erst einmal auf Handball – der Linksaußen blickt in gut drei Wochen Vaterfreuden entgegen. Und Jannik Hedram verabschiedete sich aus Studiengründen für sechs Wochen in die USA.