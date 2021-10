Handball : Unitas Haan erhält eine Lehrstunde

Vergeblich sucht hier Hendrik Kinscheck (am Ball) eine Lücke in der Borussia-Abwehr. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Aufstiegsfavorit Borussia Mönchengladbach zeigt der Mannschaft von Ronny Lasch im Spitzenduell der Handball-Oberliga deutlich die Grenzen auf. Am Ende gelingt den Gastgebern wenigstens noch etwas Ergebniskosmetik.

DJK Unitas Haan – Borussia Mönchengladbach 23:31 (8:16). Ausgerechnet im Spitzenduell der Oberliga erwischten die Unitas-Handballer vor rund 250 Zuschauern einen gebrauchten Tag. Es waren noch keine vier Minuten absolviert, da sah sich die Mannschaft von Ronny Lasch bereits mit 0:4 im Hintertreffen. Erst Philipp d’Avoine schaffte aus dem rechten Rückraum den ersten Haaner Treffer zum 1:4 (7.). Gleichwohl dominierten die Mönchengladbacher weiter das Spiel und setzten sich auf 6:1 (11.) ab. „Das ist ja wie Bayern gegen Mönchengladbach“, kommentierte ein Zuschauer den in der Anfangsphase sehr einseitigen Spielverlauf. Derweil beantragte Ronny Lasch seine erste Auszeit. Danach fand seine Mannschaft besser in die Begegnung und verkürzte in den nächsten Minuten auf 5:7 (17.).

Die Haaner Fans honorierten die kleine Aufholjagd mit viel Applaus, weniger begeistert war hingegen Borussia-Trainer Ronny Rogawaka – nun hatte der Borussia-Trainer Gesprächsbedarf. In der Folge legten die Gäste wieder einen Zahn zu, zogen über 11:5 (21.) auf 16:6 (29.) davon. Kevin Thomé und Pascal Schusdzarra sorgten mit ihren Treffern kurz vor der Pause zum 8:16-Halbzeitstand nur für eine leichte Ergebniskorrektur. Konsterniert verfolgte Lasch den Auftritt seines Teams, das mit einer Vielzahl von technischen Fehlern im Angriff den Gästen in die Hände spielte. „So viele hatten wir in den ersten vier Partien nicht“, sagte er später und stellte dann fest: „Besser ist, wenn alles in einem Spiel zusammenkommt.“