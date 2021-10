Handball : Unitas Haan besiegt auch den TV Angermund

Die Haaner Handballer machen in der Oberliga weiter auf sich aufmerksam. Die neu formierte Mannschaft von Ronny Lasch stellt in eigener Halle auch im Derby ihre Durchschlagskraft unter Beweis und behält ihre weiße Weste.

Vor rund 250 Zuschauern lief es aber im zweiten Heimspiel nicht so geschmeidig wie noch beim ersten Auftritt in der Halle an der Adlerstraße. Ein Grund war, dass sich die Angemunder als der erwartet kampfstarke Gegner erwiesen, der auch vor Nickeligkeiten im Duell Mann-gegen-Mann nicht zurückschreckte. „Wir wollten uns darauf nicht einlassen, sondern uns auf unser eigenes Spiel konzentrieren“, sagte Lasch. Weil das Vorhaben aber nicht jeder Spieler umsetzte, stellte der Unitas-Coach fest: „Da müssen wir noch cleverer werden.“

Wenn es auch in einigen Situationen an der notwendigen Kaltblütigkeit mangelte, fanden die Haaner letztlich doch wieder in die Erfolgsspur zurück. Denn zu Beginn der kampfbetonten Begegnung liefen sie zunächst einem Rückstand hinterher. Die Angermunder Führung durch Niko Merten glich Raphael Korbmacher zwar postwendend aus (2.), doch in der Folge setzten sich die Gäste auf 6:3 (12.) ab. Es war dem spielfreudigen Marcel Obermeier zu verdanken, dass die Unitas den Anschluss hielt, denn mit einem Doppelpack brachte der 33-Jährige seine Farben auf 5:6 (13.) heran. Dann parierte Christopher Seher einen Siebenmeter von Marco Bauer und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen. Im weiteren Verlauf der Partie zog der Unitas-Torhüter den gegnerischen Angreifern in entscheidenden Situationen immer wieder den Zahn. Allerdings zeigte sich auch sein Gegenüber Tom Bartmann in Top-Form, parierte unter anderem den nächsten Wurf von Kevin Thomé aus dem Rückraum.