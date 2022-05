Handball : Unitas behält am Ende die Übersicht

Nach ganz schwachen ersten 30 Minuten trumpfen die Haaner Handballer in der zweiten Halbzeit gegen die HSG Hiesfeld mit bewährten Tugenden auf: Hohes Tempo, mehr Bewegung und konzentrierte Abschlüsse.

DJK Unitas Haan – HSG Hiesfeld/Aldenrade 28:20 (7:10). In der ersten Halbzeit präsentierten sich die Unitas-Handaller von ihrer schlechten Seite. „Wir haben überhaupt nicht in unser Spiel gefunden“, kommentierte Matthias Aschenbroich den Auftritt der Gastgeber in den ersten 30 Minuten. Der Co‑Trainer stand für den beruflich verhinderten Chefcoach Ronny Lasch in der Verantwortung und wirkte angesichts der hohen Fehlerquote und Abschlussschwäche seines Teams in der ersten Halbzeit sprachlos. „Zum Glück haben wir es geschafft, den Schalter umzulegen. Gegen stärkere Mannschaft gelingt das aber nicht“, stellte er fest. Im zweiten Durchgang zeigten die Haaner jedoch wieder bewährte Tugenden und fuhren am Ende noch einen deutlich Sieg ein, durch den sie in der Oberliga weiterhin den dritten Platz belegen.