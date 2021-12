Handball : Unitas Haan arbeitet am Kader für die neue Saison

Haan Nicht nur das Trainerduo Ronny Lasch und Matthias Aschenbroich, sondern auch sieben Handballer verlängerten bereits um zwei weitere Jahre.

Für die Oberliga-Handballer der Unitas läuft es überraschend gut. Fünf Siege und zwei Niederlagen lautet die Bilanz nach sieben Begegnungen. Das bedeutet aktuell Rang drei in der Tabelle. Am Saisonziel Klassenerhalt ändert das jedoch nichts. Seit dem 23. November war die Mannschaft von Ronny Lasch allerdings nicht mehr im Einsatz. Zunächst fiel die Begegnung beim TV Geistenbeck wegen eines positiven Corona-Testes aus, dann musste auch das mit Spannung erwartete Derby bei ME-Sport wegen eines positiven Testergebnisses in den eigenen Reihen verschoben werden. Die Partie in Geistenbeck soll am 11. Januar nachgeholt werden, für das Lokalduell in Mettmann steht noch kein neuer Termin fest. Wenn kein neuer positiver Corona-Test dazwischenkommt, treten die Unitas-Handballer am Samstag (19 Uhr) zum letzten Spiel des Jahres bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade an.