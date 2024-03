Handball-Oberliga TB Wülfrath kitzelt erneut den TV Geistenbeck

TV Geistenbeck – TB Wülfrath 26:24 (13:11). Nach dem Sieg im Hinrundenduell überzeugten die TBW-Handballer auch in fremder Halle und lieferten dem Oberliga-Vierten erneut einen harten Kampf. Der Lohn blieb in Form von zwei Punkten zwar aus, dennoch war Leszek Hoft vom Auftritt seiner Truppe sehr angetan. „Großes Lob für die Mannschaft. In einer körpbetonten Partie und in einer sehr dunklen Halle hat sie eine super Leistung gezeigt, besser noch als zuletzt gegen Oppum“, erklärte der Wülfrather Coach und hob hervor: „Die Abwehr stand stabil – das war ein riesengroßer Schritt nach vorne.“ Weniger zufrieden war Hoft mit den äußeren Umständen der Oberliga-Begegnung: „Die Halle war katastrophal – man musste dort mit der Taschenlampe spielen. Ein großer Nachteil für die Torhüter, die die Bälle erst spät sehen können.“