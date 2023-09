Der Oberliga-Aufsteiger hat noch einen schweren Stand TB Wülfrath kämpft – und verliert in St. Tönis

Tschft. St. Tönis – TB Wülfrath 35:28 (16:15). Für den Oberliga-Aufsteiger hängen die Trauben in der neuen Umgebung weiterhin hoch. Am späten Sonntagnachmittag kassierten die TBW-Handballer die dritte Niederlage im vierten Spiel und bleiben damit vorerst im Tabellenkeller. Die kämpferische Einstellung der Wülfrather stimmte, letztlich vermochten sie es aber nicht, den Ausfall des verletzten Rückraumwerfers Lukas Patten zu kompensieren. Zudem kam der angeschlagene Florian Görigk nur in der Abwehr zum Einsatz.