Handball-Oberliga Aufsteiger TB Wülfrath geht erneut das Personal aus

TB Wülfrath – LTV Wuppertal. Der Frust bei Leszek Hoft ist in diesen Tagen groß. Das liegt keineswegs an der Leistung und der Ausbeute seiner Mannschaft in der Handball-Oberliga, sondern vielmehr am Verletzungspech, das sich wie ein roter Faden durch die Saison zieht. „In diesem Ausmaß habe ich das noch nie gehabt – und ich habe schon viel erlebt“, stellt der Wülfrather Chefcoach zähneknirschend fest. Vor allem, weil es diesmal mit Niklas Lüttger den Torjäger des Aufsteigers traf. Mit 87 Treffern in bislang 14 Begegnungen nimmt der 28-Jährige in der Torschützenliste der Liga den sechsten Platz ein. Doch jetzt ist die Saison für Niklas Lüttger wohl gelaufen. In der Partie beim TV Lobberich hatte eine harte Attacke von Christopher Liedtke fatale Folgen: Lüttger fiel unglücklich auf den Boden und muss sich nach einer ersten ärztlichen Diagnose wohl einer Ellbogenoperation unterziehen. Eine MRT-Untersuchung soll nun Aufschluss geben, ob tatsächlich alle Bänder im Gelenk gerissen sind. Es droht ein mehrmonatiger Ausfall.