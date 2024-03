Handball-Oberliga TB Wülfrath bleibt im Kampfmodus

TV Geistenbeck – TB Wülfrath. Im Ringen um den Verbleib in der Oberliga haben die TBW-Handballer noch einige schwere Begegnungen vor sich. An der Ausgangslage ändert auch der zwischenzeitliche Sprung auf den siebten Tabellenplatz nichts. Deshalb wird Leszek Hoft nicht müde, seine Mannschaft immer wieder auf einen harten Abstiegskampf einzustellen. Auch vor dem Duell in Geistenbeck sieht der Wülfrather Trainer die Vorteile bei den Gastgebern. „Das ist eine heimstarke Mannschaft“, stellt er fest. Allerdings hat seine Truppe den aktuellen Vierten der Liga im Hinspiel deutlich mit 34:26 besiegt und damit ein Ausrufzeichen gesetzt.